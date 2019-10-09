شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. إليسا تعتزل الغناء.. ألبومي المقبل هو الأخير والسبب صادم وغير متوقع (التفاصيل كاملة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي -



فاجأت الفنانة اللبنانية، إليسا، الاثنين، جمهورها بتغريدة على "تويتر" تحمل نبأ اعتزالها الغناء، مشيرة إلى أن الألبوم الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقـــــــراء أيــضـــــا:

السعودية تسحب سفيرها في لندن وتطرد السفير البريطاني من الرياض .. بعد الكشف عن فضيحة هروب أميرة من الأسرة الحاكمة ومنحها حق اللجوء في بريطانيا (الإسم+الصورة)

عاجل .. فضائح مدوية بالجملة ومعلومات خطيرة تنشر لأول مرة .. هروب 5 أميرات خليجيات .. وحكام الخليج يتسترون عن الأمر (شاهد تفاصيل وأسماء وصور)



عـــاجــل : الأميرة "هيا" تفاجئ حاكم دبي اليوم بالمحكمة البريطانية بهذا الطلب الغريب والصادم .. و"بن راشد" يقرر الهروب من المواجهة (تفاصيل طارئة)

عـــاجــل : القبض على أميرة خليجية تمارس الجنس مع شاب أمريكي أسمر بمكان عام بفرنسا .. شاهد بالصور والأسماء فضائح الأميرات في أوروبا

Advertisements

عـــاجــل : فضيحة جنسية مصورة تهز عرش الفن العربي .. الشرطة الفرنسية تلقي القبض على أشهر فنان عربي بتهمة إغتصاب فتاة قاصر (شاهد)

عـــاجــل : "ضاحي خلفان" يعلن مقتل الأميرة "هـيـا بنت الحسين" في ألمانيا ويكشف التفاصيل الدقيقة لعملية مقتلها (تفاصيل)

عـــاجــل : شقيق الملك "سلمان" يتمرد على الأسرة الحاكمة و"بن نايف" يدعم التمرد و"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني (تفاصيل مايحدث بالسعودية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقالت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة (...) هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية".

وأضافت "أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا".

وختمت التغريدة بقولها: "لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن".