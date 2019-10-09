شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على الشيخ الكويتي عبدالله سالم الأحمد الصباح بعد إهانته للضابط صالح الراشد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القبض على الشيخ الكويتي عبدالله سالم الأحمد الصباح بعد إهانته للضابط صالح الراشد

أحالت وزارة الداخلية في دولة الكويت الشيخ عبدالله السالم الأحمد الصباح إلى النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بتهمة الإساءة وإهانة الضابط، المقدم صالح الراشد وهو رئيس قسم تراخيص العاصمة، وذلك بعد انتشار تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤكد الواقعة، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وكان مقطع صوتي انتشر لمكالمة صوتية لأحد الأشخاص بالضابط ”الراشد“، قال فيه إنه الشيخ عبدالله سالم عبدالله الأحمد الصباح، وسأله عن سبب رفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه.

بدوره، أكد الضابط أنه رفض المعاملة كونها ”وكالة لا يوجد بها بيع وشراء“، وأصر الشيخ على أنه صاحب الوكالة، في حين أصر الضابط على ضرورة اكتمال بنود المعاملة قانونيًّا؛ ما دفع الشيخ في النهاية لتهديد الضابط، مؤكدا أنه ”سيحال للتحقيق“، كما تلفظ عليه في نهاية المكالمة بالقول: ”المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن ابوك على ابو اللي يابك تفو عليك“.

واستنكر ناشطون ونخب كويتية عبر هاشتاغ #محشوم_المقدم_صالح_الراشد في موقع التواصل ”تويتر“، تصرف الشيخ مطالبين بمحاسبته وفق الضوابط والقوانين.

Advertisements

يذكر أن الشيخ عبدالله السالم سبق وتم الحكم بسجنه 3 أعوام وصدر عفو عنه في عام 2017 بعد عام على سجنه، إثر توجيه تهمة ”العيب بالذات الأميرية“ له.

وتعود القضية إلى عام 2015 عندما نشر الشيخ عبد الله، وهو حفيد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقطعًا مصورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه الحكومة الكويتية وعددًا من وزرائها، واعتبرت المحكمة أن المقطع يتضمن ”إساءة لأمير الكويت وأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة“.

ولا تعتبر هذه القضية الوحيدة للشيخ عبد الله مع السلطات، ففي عام 2012 تعرض للاستجواب بسبب نشره تغريدات عبر حسابه في ”تويتر“ اعتبرت السلطات أنها تحوي ”تعاطفًا مع المعارضة الكويتية وتنتقد أمير الكويت“، إضافة إلى اعتقاله عام 2015 لمدة عشرة أيام على خلفية التحقيق في تهمة مماثلة.