شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة لبنانية تكشف عن تفاهمات اماراتية ايرانية على اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صحيفة لبنانية تكشف عن تفاهمات اماراتية ايرانية على اليمن

كشفت صحيفة لبنانية جانبا من الكواليس حول حلحلة الملف اليمني، بدأ بالتقارب الايراني الاماراتي وما تلاه من تهدئة بين السعودية والحوثيين، وعلاقة ذلك برفع العقوبات عن طهران.

وبحسب جريدة الأخبار اللبنانية فإن " الإماراتيين حاولوا مدّ جسور التواصل مع إيران بغية إقناعها بالضغط على الحوثيين لأجل القبول بعدة أمور، منها عدم القيام بأي عمل عسكري ضد الإمارات، والقبول بفكرة إعادة تقسيم اليمن بين الجنوب والشمال، ومنها عقد اتفاقات مع الإمارات للإشراف على جميع الموانئ البحرية لليمن المطلة على بحر العرب والبحر الأحمر".

Advertisements

وقالت الصحيفة، إن الإمارات، " قدّمت في المقابل، تسهيلات لإيران كي تتجاوز العقوبات الأميركية، وتعد بأنها ستقود أكبر عملية إعادة إعمار لليمن كله، وأنها ستتولى تنظيم علاقة اليمن بالسعودية".