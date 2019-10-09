هل يصل رشاد العليمي لكرسي رئيس الوزراء؟

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عدن - ياسمين التهامي - لا زلت التسريبات تتوالى حول التوافقات والنتائج لما يسمى بحوار جده بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي. ووفقا لمصادر مطلعة فإن مسودة اتفاق بين الجانبين أقرت إجراء تغيير في الحكومة بما فيها الرئيس الحالي الذي سيتولى منصب رئيس اللجنة الاقتصادية. Advertisements وجلبت توافقات الأطراف القيادي في حزب المؤتمر الشعبي ووزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي ليكون مرشحا لرئاسة حكومة الشراكة وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بروز مؤشرات إيجابية عن قرب التوصل إلى اتفاق في المشاورات التي تتواصل بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة.

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