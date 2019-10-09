وصول سفينة مشتقات نفطية للحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - Advertisements علنت جماعة الحوثي، الأربعاء، وصول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، متهمة التحالف العربي بمواصلة احتجاز 9 سفن أخرى.



وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين في بيان لها إن السفينة ديستا بوشتي المحملة بكمية (9.951) طنا من مادة البنزين وكمية ( 11.008) أطنان ديزل، وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة".



وأشارت إلى أن السفينة تعرضت للاحتجاز والتأخير عن الوصول إلى ميناء الحديدة بسبب احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان (التحالف العربي) لمدة 55 يوما".



واتهم البيان التحالف العربي باحتجاز 9 سفن نفطية أخرى تتجاوز حمولتها أكثر من 93 ألف طن من مادة البنزين، و123 ألف طن من مادة الديزل".



وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء الذي تباع فيه هذه المواد ضعف سعرها الرسمي. علنت جماعة الحوثي، الأربعاء، وصول سفينة وقود إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، متهمة التحالف العربي بمواصلة احتجاز 9 سفن أخرى.وقالت شركة النفط التابعة للحوثيين في بيان لها إن السفينة ديستا بوشتي المحملة بكمية (9.951) طنا من مادة البنزين وكمية ( 11.008) أطنان ديزل، وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة".وأشارت إلى أن السفينة تعرضت للاحتجاز والتأخير عن الوصول إلى ميناء الحديدة بسبب احتجازها عرض البحر من قبل تحالف العدوان (التحالف العربي) لمدة 55 يوما".واتهم البيان التحالف العربي باحتجاز 9 سفن نفطية أخرى تتجاوز حمولتها أكثر من 93 ألف طن من مادة البنزين، و123 ألف طن من مادة الديزل".وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور للسوق السوداء الذي تباع فيه هذه المواد ضعف سعرها الرسمي.

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