شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصدر توجيهات عسكرية صارمة لتحرير هذه المحافظة فوراً (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس عبدربه منصور هادي الجيش الوطني بمضاعفة الجهود والعمل لاستكمال التقدم الميداني لتحرير محافظة الضالع من مليشيات الحوثي الانقلابية. جاء ذلك في اتصالاً هاتفياً لنائب رئيس الجهورية الفريق الركن علي محسن صالح بقائد محور الضالع قائد اللواء 30 مدرع العميد الركن هادي العولقي للاطلاع على المستجدات الميدانية. Advertisements ​ ​ ونقل نائب الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، تحيات الرئيس هادي للقوات المسلحة في كافة الجبهات، منوهاً إلى جهود وتضحيات جميع الوحدات العسكرية من منتسبي الجيش والمقاومة التي شاركت في العملية والمرابطة في مختلف الجبهات ضد الحوثيين. وأشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالانتصارات الميدانية التي حققها الجيش اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد. وثمن نائب رئيس الجمهورية التقدم الميداني للجيش الوطني في الضالع، والذي يهدف إلى استكمال تحرير المحافظة من جماعة الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة. من جانبه قدم العميد العولقي موجزاً عن العمليات العسكرية وما يتحلى به المقاتلون من معنويات قتالية عالية لاستعادة الشرعية ودحر الانقلاب، منوهاً إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة باستكمال تنفيذ الخطط الميدانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصدر توجيهات عسكرية صارمة لتحرير هذه المحافظة فوراً (تفاصيل طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.