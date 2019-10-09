الاكثر مشاهدة - مفاجأة : الحارس الشخصي للملك سلمان ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يظهر اليوم في أحد شوارع الرياض وإعلان رسمي بشأنه (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة : الحارس الشخصي للملك سلمان ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يظهر اليوم في أحد شوارع الرياض وإعلان رسمي بشأنه (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أمانة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ اليوم الأربعاء، عن إطلاقها اسم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم على أحد شوارعها.

وأكدت الأمانة في تغريدتها أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وافق على عرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء ”الفغم“ تقديرًا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

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وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

وقتِل اللواء عبدالعزيز، ليل السبت/الأحد في الـ28 من سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة جدة على يد صديقه ممدوح آل علي إثر خلاف بينهما في منزل صديق مشترك.

يذكر أن ”الفغم“ كان التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج فيها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعمل حارسًا شخصيًّا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارسًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمرًا ملكيًّا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.