شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟

نشرت أميرة سعودية بارزة، ابنة شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تغريدة صادمة على حسابها في موقع "تويتر"، ومن ثمَّ قامت بحذفها على الفور. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : قناة الحدث تبث الان خبرا عاجل حول ما حدث للامير محمد بن سلمان فجر اليوم • عاجـــل : ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ • بعد اقل من شهر على زواجها ..إعلامية سعودية شهيرة تسرب مقطع اباحي مع زوجها ، وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل السعودية ..شاهد • عاجـــل : اغتيال وزير الخارجية السعودية "عادل الجبير" .. ووزير الدفاع الامريكي يكشف تفاصيل ماحدث والدولة المتورطة بالعملية • لأول مرة .. الملك سلمان يوبخ ولي العهد أمام الجميع .. شاهد كيف ردة الفعل المفاجئة من محمد بن سلمان • ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم ..ومعلقون يصفونها بحورية الارض ..«شاهد عشر صور» Advertisements • عـــــاجـــــل : وفاة الفنانة أصالة نصري بشكل مفاجئ بعد تعرضها لحادث مروري صباح اليوم .. والوسط الفني في صدمة .. شاهد صور اولية لسيارتها بعد الحادث • شاهد كيف يعيش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ..رفاهية وبذخ لا يصدق .. فيديو يرصد جميع تفاصيل قصره ،حتى غرفة نومه • عاجـــل : قطر تصحو الان على كارثة مروعة .. الديوان الاميري يتعرض لهجوم مسلح .. انفجارات عنيفة تهز الدوحة ومصير مجهول للشيخ تميم ..«شاهد فيديو وصور مباشرة الان» • شاهد : تسريب صور صادمة لابنة الرئيس المصري ..ارتدت ملابس فاضحة وظهرت في احضان سائق اسرائيلي ! ------------------------------------ وكتبت الأميرة ريما بنت طلال بن عبدالعزيز، ابنة شقيق الملك سلمان: "تُحزننا الإكتشافات المتأخرة التي توضّح لنا غباءنا حينما أزحنا عن عقلنا وتبعنا عاطفتنا وأحسنّا الظن بمن لا يستحق". وأرفقت الأميرة ريما بنت طلال، بتغريدتها صورة شخص يحمل حقيبة في يده ويخرج من باب منزل، إلا أنها لم توضح مزيدًا من التفاصيل بشأن ما تقصده. وأثارت ابنة شقيق الملك سلمان، الجدل بعدما قامت بحذف التغريدة بعد مرور نحو 20 دقيقة على نشرها، فيما رجح مغردون أن يكون قرار حذف التغريدة بسبب ضغوط عليها. وفسر مغردون التغريدة التي وصفوها بـ"الصادمة" للأميرة ريما بنت طلال، على أنها خلافات بينهما وبين أمراء داخل الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، وربما تكون تتعلق بالسياسات الداخلية الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابنة شقيق الملك سلمان تنشر هذة التغريدة الصادمة..وتحذفها بعد عشرين دقيقة ، وترفق معها هذة الصورة المفاجئة .. ماذا يحدث داخل "آل سعود"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.