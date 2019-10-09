صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...مرسوم ملكي يعفي المغتربين اليمنيين من اي رسوم والعمل في اي مهنة حتى لو كانت مسعودة والغاء الكفيل ..وولي العهد يبشر اليمنيين بانه سيتم التعامل معهم مثل السعوديين وسيسمح لهم بدخول الاراضي السعودية دون تأشيرة

2019/10/09 الساعة 08:23 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن ان الملك سلمان بن عبد العزيز سيصدر مرسوم ملكي يعنفي بموجبه اليمنيين من اي رسوم سواء للمرافقين او لرب الاسرة نفسه.

واوضح مجتهد ان ولي العهد سيوجه قريبا خطاب هام لكل اليمنيين بانه سيتم التعامل معهم مثلهم مثل السعوديين ولن يكون هناك سعودة تنطبق عليهم.

ولفت مجتهد ان هذه القرارات الخاصة باليمنيين تاتي بعد تقارب في وجهات النظر بين جماعة الحوثي والسعودية.

منوها بأن ولي العهد يؤمن ان كسب ود اليمنيين ومحبتهم افضل من كسب عداوتهم خاصة اليمنيين قوة عاملة كبيرة ونشيطة وسيؤكد هذا الامر في خطابه المرتقب بعد انتهاء الحرب في اليمن .

واكد مجتهد ان السعودية ستساند في اعمار اليمن وفتح الابواب لليمنيين للدخول الى الاراضي السعودية دون تأشيرة حتى يكون البلدان نموذج للتعامل الاخوي بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين.



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