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صنعاء - ياسمين الخيامي - نجل الزعيم الراحل معمر القذافي يهين اليمنيين اهانة كبيرة ويمسح بكرامتهم الارض ويمتدح الرئيس السابق علي عبد الله صالح ( لن تصدق ماذا قال عن اليمنيين ) 2019/10/09 الساعة 08:05 مساءً (الخليج 365 - متابعات )

نشر نجل الزعيم الليبي الراحل " سيف الاسلام القذافي " تغريدة مفاجئة على حسابه الشخصي بشبكة تويتر تحدث فيها لأول مرة عن الرئيس اليمني الراحل " علي عبدالله صالح ". واعاد الموقع الاخباري اليمني " اليمني اليوم" نص التغريدة التي نشرها سيف الاسلام وجاء فيها :"لو لم يتقرب الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح إلى ربه إلا بصبره على هذا الشعب 30 عاما لكفاه كان في جهاد". -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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