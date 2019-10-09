شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : خبر صاعق لجميع اليمنيين المجتمع الدولي يحسم امره في اليمن ويقسمها إلى 3 دول وصحيفة دولية... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر إعلامية عربية ودولية عن توجه إقليمي ودولي لتقسيم اليمن جغرافياً الى ثلاثة أقاليم، بعد فشل الأمم المتحدة خلال الخمس السنوات الماضية في إحداث أي تقدم سياسي لدفع الأطراف اليمنية نحو مائدة الحوار وإيجاد قواسم مشتركة لتسوية سياسية شاملة وانهاء الحرب، وذلك نتيجة اختلاف الرؤى بين الدول الماسكة بالملف اليمني.

وقالت المصادر ان خيار الثلاثة الأقاليم جاء بعد فشل جميع المسارات السياسية ووصولها الى طريق مسدود، وذلك بسبب استمرار تعنت جميع الاطراف السياسية ومن ورائهم، سواءً من قِبل حكومة الشرعية والحوثيين في الحوار الذي تتبناه الامم المتحدة، او بين الشرعية والانتقالي في حوار جدة والذي تتبناه المملكة العربية السعودية، وتمسك تلك الاطراف بخياراتها وشروطها ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع واستثمارها لخلق وقائع جديدة على الارض

جديد الحدث أونلاين:

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واشارت المصادر الى ان المجتمع الدولي كما يبدو قد وصل الى شبة قناعة من ان الاقاليم الثلاثة، هي الحل الأمثل لحل الصراع اليمني، حيث سيساعد على الاعتراف المتبادل بالأزمة وطبيعتها بين الاطراف المتصارعة الثلاثة (الشرعية، الحوثي، الانتقالي)، ومن ثم تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية في الثلاثة الأقاليم لإجراء استفتاء داخل كل إقليم على حدة برعاية الأمم المتحدة، من اجل التفاوض على تأسيس دولة بالشراكة مع الإقليمين الآخرين على قواعد العيش المشترك، أو التفاوض على الانفصال الآمن، بدلاً من الاقتتال والاحتراب.

ووقالت المصادر ان تقسيم الأقاليم الثلاثة سيتوزع حسب توزع مناطق السيطرة والنفوذ الاخيرة على الارض (انظر الخريطة المرفقة):

1- *اقليم صنعاء،* ويضم المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي، وهي كالتالي:

صنعاء، أمانة العاصمة، وصعدة، وإب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة، والمحويت، والبيضاء، وحَجَّة.

2- *اقليم حضرموت،* ويضم المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، وهي كالتالي:

حضرموت، والمهرة، وشبوة، وسقطرى، مارب، والجوف، وأبين (المناطق الممتدة على طول الخط الواصل بين مدينة شقرة جنوباً الى مدينة لودر شمالاً مروراً بمنطقة العرقوب).

3- *اقليم عدن، ويضم المحافظات التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، وهي كالتالي:

عدن، لحج، الضالع، بالاضافة الى تعز، والجزء الغربي من ابين من مدينة زنجبار جنوباً مروراً بمديريات سرار ورصد وسبّاح شمالاً.

