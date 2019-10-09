شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجلس الأمن الدولي يباغت الملك سلمان وابن زائد ويطيح بالرئيس وعبد الملك الحوثي ويعلن شكل الدولة... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نقلت وسائل إعلام عن موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي أن المندوب الاممي مارتن جريفثس يقترح أن يدار اليمن بواسطة حكومة فيدرالية، ويتم استبعاد الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي على أن يتم تقسيم البلاد جغرافياً إلى ثلاثة أقاليم هي: منطقة شمالية وعاصمتها صنعاء، ومنطقة وسطى وعاصمتها تعز، ومنطقة جنوبية وعاصمتها عدن.

وبالمقابل نفت مصادر في الأمم المتحدة أن يكون مبعوثها مارتن جريفثس قدم مقترحاً لحل الأزمة اليمنية بتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم. وقالت المصادر إنه لا صحة لهذه المعلومات وأن مجلس الأمن يدعم دعماً كاملاً الدعوة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لإطلاق حوار بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية.

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وكان مجلس الأمن الدولي دعا، في بيان، الأطراف المتحاربة في الجنوب إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية. وأكد المجلس دعمه "للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع، معرباً عن "تأييده لها تأييداً كاملاً"، داعياً الأطراف إلى التعاون بصورة بناءة حتى تتكلل تلك الجهود بالنجاح.​