“شاهد“مصير مرعب يلاقي 5 فتيات صباح اليوم في السعودية..لن تصدق..(صورة مروعة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وقع حادث صباح اليوم مروري مروع نتج عنه إصابة 5 موظفات الجبيل. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واصطدمت شاحنة بسيارة كانت تقل الموظفات لمقر عملهن، حيث يعملن جميعهن بالقطاع الصحي، من الخلف.

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