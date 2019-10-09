شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : قبيلة اللواء الفغم تنتفض وسط العاصمة الرياض.. وبن سلمان يستعين بأمن الدولة والحرس الوطني... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشر حساب "مجتهد" المثير للجدل والمهتم بالشأن السعودي أن قبيلة مطير التي ينتمي لها حارس الملك سلمان عبدالعزيز الفغم والذي قتل الاسبوع الماضي في مدينة جدة على يد احد اصدقائه بحسب ما نشرته الجهات الرسمية في السعودية .

وقال مجتهد ان قبيلة مطير التي ينتمي لها "الفغم" بدأت بتحرك مفاجئ لم يتوقعه ابن سلمان للرد على مقتل اللواء الفغم ، مشيرا إلى ان هناك محاولات فاشلة من بن سلمان لاحتواء الموقف عن طريق عملائه في القبيلة.

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واوضح مجتهد في تغريدات اخرى رصدها موقع "صوت المغتربين" ان هناك شخصيات كبيرة في قبيلة مطير تجاوزو عملاء بن سلمان ونجحوا في ترتيب اجتماع لمناقشة قضية الفغم.

واضاف مجتهد ان أمن الدولة داهمو إجتماع القبيلة

لإجبارهم على الذهاب للديوان الملكي - لكنهم رفضوا وأصروا على اجتماع خارج المملكة - لكن معظمهم مُنع من السفر .

وكان اللواء عبدالعزيز الفغم قد قتل الاسبوع الماضي، وقالت الرواية الرسمية بالمملكة ان الفغم قتل على يد صديقه اثناء تواجدهم في منزل صديق اخر بمدينة جدة ، لكن روايات عديدة شككت بذلك وزعمت ان الفغم تم تصفيته .