انفجارات متتالية داخل مخازن مليشيا الحوثي في الساحل الغربي

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

انفجار مخازن الحوثي

دوى انفجار شديد صباح اليوم في شمال منطقة حيس محافظة الحديدة تلته انفجارات متفرقة استمرت لأكثر من ساعة وتصاعدت النيران وسحب دخان في سماء المنطقة.



وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة أن الانفجارات التي دوت صباح اليوم كانت ناتجة عن انفجار شديد في أحد منازل قرية بيت بيش في شمال حيس كانت تتخذه ميليشيات الحوثي الكهنوتية مخزنا لتكديس الأسلحة والذخائر..

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ولفت المصدر إلى أن الميليشيات الحوثية ونتيجة لسلوكها الإجرامي تتعمد تكديس وتخزين الأسلحة والقذائف الخاصة بها في المناطق المأهولة بالسكان غير آبهة بالأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم نتيجة انفجارات تلك المخازن كما حدث اليوم في إحدى قرى حيس وقد أدى الانفجار إلى تدمير المنزل بالكامل متسبباً في حالة هلع في أوساط سكان القرية والقرى المحيطة.

هذا وسبق أن قامت مليشيات الحوثي باستخدام منازل داخل مدينة الحديدة وفي أوساط الأحياء المكتظة بالسكان مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء.

وأوضح المصدر أن تكديس المليشيات للأسلحة داخل منازل المواطنين واستمرار تصعيد خروقاتها وتحشيد عناصرها الى مناطق التماس دلائل واضحة تؤكد عن عدم جديتها لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم، وأنها تستعد لتفجير الوضع عسكريا في الساحل الغربي.