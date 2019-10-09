قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيا في المتون بالجوف

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ الجوف

شهدت جبهة المتون في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، تبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية.



وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش تبادلت القصف الصاروخي والمدفعي مع المليشيا في عدد من مناطق المديرية.

ولم ترد على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المتبادل.

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وفي وقت سابق اليوم قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة الجوفي شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.