مجلي: الانتصارات في الضالع استراتيجية ومفتاح لتحرير إب

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده عبدالله مجلي، إن الانتصارات التي حققها الجيش أمس في محافظة الضالع، تمثل أهمية استراتيجية، كونها تؤمّن محافظات الضالع ولحج وعدن، وتعد مفتاحا لتحرير محافظة إب.



وقال العميد مجلي لـموقع "سبتمبرنت": إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق واسعة واستراتيجية في مديرية قعطبة، منها الزبيريات، والقفلة، والفاخر، وباب غلق، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي المتمردة.

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وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من تأمين تحرك قوات الجيش الوطني، في اتجاه مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في محافظة إب.

وذكر ناطق الجيش أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، شرعت في تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعها المليشيا الحوثية، تمهيدا لعودة المواطنين الذين شردتهم المليشيا.

وأشاد بتضحيات الجيش الوطني، والمقاومة، وبسالتهم في تحقيق الانتصار في وقت قياسي، مؤكدا أن قوات الجيش مستمرة في التقدم بمختلف الجبهات حتى تطهير الوطن من الأيادي العابثة بأمنه واستقراره، مترحما على الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن والمواطن.