- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
المقاومة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الناطق باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده عبدالله مجلي، إن الانتصارات التي حققها الجيش أمس في محافظة الضالع، تمثل أهمية استراتيجية، كونها تؤمّن محافظات الضالع ولحج وعدن، وتعد مفتاحا لتحرير محافظة إب.
وقال العميد مجلي لـموقع "سبتمبرنت": إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مناطق واسعة واستراتيجية في مديرية قعطبة، منها الزبيريات، والقفلة، والفاخر، وباب غلق، عقب معارك خاضتها مع مليشيا الحوثي المتمردة.
وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من تأمين تحرك قوات الجيش الوطني، في اتجاه مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في محافظة إب.
وذكر ناطق الجيش أن الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، شرعت في تطهير المناطق المحررة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعها المليشيا الحوثية، تمهيدا لعودة المواطنين الذين شردتهم المليشيا.
وأشاد بتضحيات الجيش الوطني، والمقاومة، وبسالتهم في تحقيق الانتصار في وقت قياسي، مؤكدا أن قوات الجيش مستمرة في التقدم بمختلف الجبهات حتى تطهير الوطن من الأيادي العابثة بأمنه واستقراره، مترحما على الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن والمواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلي: الانتصارات في الضالع استراتيجية ومفتاح لتحرير إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.