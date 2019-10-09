باحث سياسي يكشف لــ "الخليج 365" كيف استغلت مليشيا الحوثي لاتفاقية السويد

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

اتفاقية ستوكهولم

كتب الشحات غريب

قال الباحث في علم الإجتماع السياسي الدكتور محمود البكاري، إن اتفاق السويد مثل أطاله لأمد الحرب دون وجود أفق سياسي واضح لدي رعاة الاتفاق لما يمكن أن يتم اتخاذه في حال عدم الالتزام الجاد من قبل المليشيات الحوثيه بتنفيذ القرارات الدوليه المتعلقه بعمليه السلام في اليمن، حيث تظهر طبيعة المناورات السياسية أن المجتمع الدولي يغذي عمليه الصراع بطرق مباشره وغير مباشره في ظل صراع إقليمي يتخذ من اليمن ساحه لتصفيه الحسابات.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه بصرف النظر عن مدى تأثير هذا الموقف وهذا الرفض إلا أنه رساله مفادها لاداعي لمزيدا من إضاعة الوقت في هكذا مفاوضات لا تؤدي إلا لمزيداً من معاناة الشعب اليمني لتحقيق أجندة ومصالح القوى الاقليمية والدولية.

وكانت الحكومة الشرعية قد أكدت رفضها الإنخراط في أي مشاورات سياسي جديدة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل تنفيذ بنود إتفاق السويد .

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جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلدنا، لاطلاعهم على أخر المستجدات على الساحة اليمنية .

وأكد الحضرمي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وعلى ضرورة الا يتم تجاوز اتفاق الحديدة والتركيز على حل قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة كون حل هذه القضية سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل.

وأضاف بان الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ هذا الاتفاق.

من جانبهم، أعرب السفراء عن دعمهم للحكومة الشرعية ولجهود المملكة العربية السعودية لاحتواء الأزمة في بعض المحافظات الجنوبية، واستمرارهم في مساندة الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيثس، لافتين الى ما يمثله اليمن من أهمية للأمن والسلم الإقليمي والدولي.