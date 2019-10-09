مأرب.. لقاء يناقش جهود وخطط صندوق النظافة والتحسين

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم مع صندوق النظافة والتحسين جهود تحسين المدينة والتحديثات الجديدة في أعمال الصندوق وخطط تطوير الأداء.
ووفق وكالة "سبأ" فقد استمع خلال زيارته للصندوق إلى شرح عن الجهود التي يقوم الصندوق لتحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء بجهود رفع المخلفات والنظافة، في ظل الاتساع الكبير الذي شهدته عاصمة المحافظة، وانتشار أعمال البناء والتشييد بشكل واسع.
وتحدث مدير عام الصندوق محمد عطية إلى شرح عن الأعمال الفنية والمخططات لأعمال التحسين للشوارع العامة والفرعية والساحات وأعمال الرصف والتشجير وتنفيذ المجسمات في الشوارع، وكذا جهود رفع المخلفات.
وأشار المحافظ في كلمته أمام العمال إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق النظافة والتحسين والعاملين في الميدان للحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الجمالي لمدينة مأرب، وحرصهم على مواكبة الاتساع المتزايد للمدينة وأعمال الإنشاء، وازدهار الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأكد استعداد السلطة المحلية اعتماد إنشاء مبنى إضافي خاص بإدارة الصندوق، وحرصها على الارتقاء بأدائه وتعزيز قدراته بما ينعكس على صحة وسلامة المجتمع .. وحث قيادة الصندوق والعاملين على بذل المزيد من الجهود، وتكريسها لتحسين مدينة مأرب بما يظهرها كعاصمة تليق بالمحافظة وبإقليم سبأ.
ودشن المحافظ نظام التتبع الآلي لمعدات النظافة عبر نظام (جي بي إس)، والذي يمكن من خلاله معرفة الأماكن التي تتحرك فيها معدات النظافة، كما قام بتدشين النظام المحاسبي والإداري للصندوق.
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