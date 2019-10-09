البرنامج السعودي للإعمار في اليمن يستعرض بواشنطن عددا من مشاريعه

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 ـ متابعات

عقد وفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عدة اجتماعات ولقاءات مع مجموعة من الوكالات التنموية والمؤسسات البحثية والمنظمات التعليمية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وتأتي هذه اللقاءات ضمن النشاط الذي يقوم به البرنامج في الولايات المتحدة الأمريكية للتعريف بمشاريع السعودية التنموية في اليمن.

وخلال اللقاءات استعرض وفد البرنامج السعودي برئاسة مدير إدارة المشاريع والدراسات المهندس حسن العطاس مع المنظمات، تعزيز التعاون المشترك في العمل التنموي، وإستراتيجية تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار وفق احتياجات المجتمعات المحلية، وتفعيل العمل المشترك مع المنظمات الدولية في اليمن.

ونفذ البرنامج، خلال الفترة الماضية، عدد من المشاريع في مختلف المحافظات اليمنية المحررة.

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