محلل عسكري يكشف لــ "الخليج 365" لماذا فشلت الشرعية في إحراز أي نجاحات على الأرض

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

العميد الركن ثابت حسين صالح

كتب خاص_الخليج 365

علق الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، على رفض الحكومة الشرعية الإنخراط في مشاورات سياسية جديدة قبل بتنفيذ إتفاق السويد.

وقال ثابت في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365": لا يمكن أخذ تصريحات مسؤولي الشرعية مآخذ الجدية، فهم يقولون عكس ما يفعلون، أو بالأصح يتهربون من مواجهة الحقائق والاعتراف بها.

وأضاف: لقد أنكروا تفاوضهم مع الحوثيين علنا بينما كانوا يفاوضونهم سرا وبشروط الحوثيين أنفسهم، وهذا شيء طبيعي بالنظر إلى إخفاقات وفشل أدوات الشرعية في إحراز أي نجاحات مهمة على الأرض.

وقال على أي حال بالنسبة لاتفاقات ستوكهولم أعتقد أن الحوثيين هم الذين يتمنعون عن التفاوض مع الشرعية وليس العكس.

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وكانت الحكومة الشرعية رفضها الإنخراط في أي مشاورات سياسي جديدة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل تنفيذ بنود إتفاق السويد.

وكانت الحكومة الشرعية أكدت رفضها الإنخراط في أي مشاورات سياسي جديدة مع ميليشيا الحوثي الإنقلابية، قبل تنفيذ بنود إتفاق السويد .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى بلدنا، لاطلاعهم على أخر المستجدات على الساحة اليمنية .

وأكد الحضرمي على دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وعلى ضرورة الا يتم تجاوز اتفاق الحديدة والتركيز على حل قضية الأمن والسلطة المحلية بموجب ما ورد في اتفاق الحديدة كون حل هذه القضية سيسهم بشكل كبير في تنفيذ اتفاق السويد ككل.

وأضاف بأن الحل ومفتاح الانخراط في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ هذا الاتفاق.