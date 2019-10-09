الإنتقالي لــ"اليمن العربي": الجنوبيون أثبتوا أن "حزب الاصلاح" ليس له هدف إلا تعطيل التحرير

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

نزار هيثم

كتب الشحات غريب

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، نزار هيثم،إن القوات المسلحة الجنوبية تؤكد مجدداً أنها الحصن المنيع للتحالف العربي ، لمواجهة المشروع الإيراني ومليشيات الحوثيين بعد أن حقق انتصارات متوالية بمحافظة الضالع واستطاع إطباق الحصار على الحوثيين في بلدة ومعسكر الجُب الاستراتيجي وتمددت القوات الجنوبية المسلحة من قعطبة والفاخر والزبيريات وباجة حجر إلى مديرية الأزارق تماساً مع منطقة الحشا.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365" بأنه أثبت الجنوبيون للتحالف العربي والعالم أجمع بأن حزب الاصلاح المهيمن على السلطة الشرعية ليس له هدف إلا تعطيل التحرير للمناطق الشمالية وتركها للحوثي الذي يتواطئً مع عناصر اخوانية تمً أسرها وهي تقاتل الى جانب الحوثي.

Advertisements

وكانت القوات المسلحة الجنوبية، قد أعلنت سيطرتها على مدينة الفاخر، شمالي محافظة الضالع، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما أعلنت سيطرتها على معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غرب مدينة الفاخر شمال محافظة الضالع، عقب عملية واسعة أحكمت خلالها سيطرتها على مدينة الفاخر.

ووجه جنود في القوات المسلحة الجنوبية، أمس رسالة هامة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على خلفية الإنتصارات التي حققتها القوات الجنوبية في الضالع .

وقال الجنود في رسالتهم التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي "أبلغوا عبدالملك الحوثي -زعيم الميليشيات الحوثية- أن عزة أبناء الجنوب لا تكسر لإن عزتهم بالله" .. مؤكدين أنه لا يهزم جيش يقوده الرئيس عيدروس الزبيدي -القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي.