قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا على مواقعها في الغيل بالجوف

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع لقوات الشرعية في منطقة الساقية التابعة لمديرية الغيل.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات.

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وفي وقت سابق اليوم قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة الجوفي شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم.

وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.