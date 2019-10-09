ناشط سياسي لــ "الخليج 365": الحوثيون يبحثون عن تحقيق مكاسب سياسية على غرار اتفاقية السويد

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

اتفاقية ستوكهولم

كتب الشحات غريب

قال الناشط والكاتب السياسي"مهيوب عبده محمد الحبشي"،إن رفض حكومة الشرعية الانخراط في أي مشاورات سياسية جديدة مع جماعة الحوثي قبل تنفيذ بنود اتفاق السويد قرار منطقي ويأتي في سياقه الطبيعي.



وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، أن أي تفاوض يحتاج إلى بناء جسور ثقة بين المتفاوضين وتقديم ما يؤكد حسن النوايا والجدية في التفاوض وهذا مالم تلمسه الشرعية من جانب الحوثيين.

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وقال إن الحوثيون يبحثون عن تحقيق مكاسب سياسية أخرى على غرار ما حققوه من وراء اتفاق السويد ويعتقدون أن هذا هو الوقت هو المناسب جدا لتحقيق ذلك في ظل حالة الارباك التي تعاني منه الحكومة الشرعية نتيجة الاحداث التي حدثت مؤخرا في الجنوب وتأزم العلاقة بين الشرعية وبعض دول التحالف العربي.

وكشف أن الحوثييون يشعرون بأريحية في ظل انحسار مستوى المواجهات في الجبهات.واحتفاضهم بمساحة واسعة من الارض في المناطق الشمالية وتلقيهم اشارات ايحابية من بعض دول التحالف بالتعاطي مع ما يقدموه من مبادرات.كان اخرها ما اعلنوه من وقف للهجمات على الاراضي السعودية وهو ما اعلنت المملكة بالتعاطي معه بشكل ايجابي.

وقال في اعتقادي ليس هناك من خيار أخر اليوم امام حكومة الشرعية سوى التمسك بالقرارات الدولية وآخرها القرار 2216 كشرط للتفاوض واشتراط تنفيذ اتفاق السويد قبل اي مفاوضات وهذا بالطبع ما سترفضه جماعة الحوثي وبذلك تكون حكومة الشرعية قد استطاعت ان تنقل الكرة الى ملعب الحوثيين وتحشرهم في الزاوية الضيقة،حتى تتغير الضروف على الارض او تستجد امور جديدة.

وأشار أنه يعتقد أن التعقيد في المشهد اليمني يجعل من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع على المستوى القريب.الا اننا نستطيع ان نؤكد بأن الحرب قد انهكت الجميع وفاقمت من الوضع الانساني، وهناك رغبة من جميع الاطراف بالتوصل لحل سياسي وهو الخيار الذي سيكون في النهاية لكن المشكلة تكمن في ضبابية المشهد الذي يصعب معه تحديد مأءلات التفاوض والحوار، لذلك اعتقد ان حالة اللاسلم واللاحرب ستطول لفترة من الزمن الامر الذي يفاقم من الازمة الانسانية للمواطنين وظهور كثير من بؤر الصراع البيني بين مك