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وصول عشرات القتلى الحوثيين إلى مستشفيات ذمار وإب من جبهة الضالع

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

ذمار

ذمار

وصول عشرات القتلى الحوثيين إلى مستشفيات ذمار وإب من جبهة الضالع

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الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر طبية إن مستشفى ذمار العام بمدينة ذمار، استقبل  الاربعاء، عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات الحوثية، سقطوا في معارك يوم أمس بجبهة الضالع.

 

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المصادر أن مستشفى ذمار العام استقبل منذ بعد مغرب أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، 29 حوثياً بين قتيل وجريح، سقطوا في معارك تحرير جبهة الفاخر غربي مديرية قعطبة.

 

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وذكرت المصادر، أن عدد صرعى المليشيات بلغ 11، حتى الساعة التاسعة صباحاً، بينما وصل عدد الجرحى إلى 18، وجميعهم ينتمون إلى محافظة ذمار ومديرياتها.

 

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية أخرى في مستشفى الثورة العام بمدينة إب، باستقبال المستشفى لعشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات الحوثية، سقطوا في جبهة باجة حجر بالضالع.

 

وتواصل القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية عملياتها العسكرية في محافظة الضالع جنوب البلاد، وتتوغل في مناطق تابعة لمحافظة إب، تكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فيما لاذ الناجون من عناصرها بالفرار.

 

 

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