تقرير حقوقي يوثق 922 حالة انتهاك حوثية لحقوق الانسان بمحافظة ذمار

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد تقرير حديث ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية، اكثر من 922 حالة انتهاك للمواطنين منذ يناير 2018 - سبتمبر 2019م.



وبحسب التقرير الذي اعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة مأرب، ونظمه مكتب حقوق الانسان بمحافظة ذمار، ومنظمة شمول للإعلام وحقوق الانسان، توزعت الانتهاكات بين جرائم القتل والاصابة، بعدد 77 جريمة بينها جريمتين، طالت نساء وجريمة استهدفت طفل، إضافة الى جرائم الاختطافات والاخفاء القسري بعدد 357 وجرائم التعذيب بعدد 20 جريمة طالت المعتقلين والمختطفين في سجون المليشيا في المحافظة.

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ووثق التقرير 374 حالة انتهاك لمليشيا الحوثي طالت الممتلكات العامة، وعدد 93 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة في عموم مديريات المحافظة.

بدوره أكد محافظ ذمار اللواء علي القوسي، أهمية توثيق كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين تمهيداً لملاحقة قادتها قضائيا ومحاكمتهم كمجرمي حرب وضمان عدم افلات المنتهكين من العقاب، داعياً مكتب حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية في المحافظة إلى تنسيق الجهود والتعاون فيما بينها بما يسهم في رصد كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الارهابية المدعومة من ايران بحق المواطنين في عموم مديريات المحافظة وكشف حقيقتها امام العالم.