الدفاعات الجوية للجيش تسقط صاروخا إيراني الصنع في صعدة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

صاروخ

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت القوات الحكومية وبمساندة التحالف، الأربعاء 9 أكتوبر /تشرين الأول 2019، من إسقاط صاروخ حوثي، بمحافظة صعدة، شمال اليمن.



وذكرت مصادر عسكرية، أن الدفاعات الجوية بمحور كتاف صعدة بقيادة اللواء رداد الهاشمي، وبمساندة من قوات التحالف العربي، أسقطت صاروخاً نوع قاهر أطلقته المليشيات الحوثية في إحدى جبال كتاف.

ولفتت إلى أنه "بعد الفحص والتحري تبين أن الصاروخ إيراني الصنع يحمل تاريخ 2019م".

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يشار إلى أن هذا التطور يأتي بعد إدخال منظومة جديدة لدى كتيبة الدفاعات الجوية لمحور كتاف.

وكانت القوات الحكومية تمكنت من إحراز تقدم ميداني جديد في جبهة الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع الجيش ”سبتمبر نت“، عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي قوله، “إن القوات الحكومية حررت جبال بني سعد وعدداً من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيات الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار“.

وتابع ”أن القوات الحكومية قطعت خطوط إمداد المليشيا الحوثي في ”لية” الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان”.