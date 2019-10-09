رئيس بعثة المراقبة الأممية يصل العاصمة صنعاء قادما من السعودية

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 صنعاء كتب الخليج 365 ـ صنعاء وصل رئيس بعثة المراقبة الأممية بالحديدة، الجنرال الهندي ابهيجيت غوها، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 09، 2019 إلى العاصمة صنعاء.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن الجنرال غوها وصل صنعاء قادما من العاصمة السعودية الرياض ويرافقه وفد أممي. وكان رئيس بعثة المراقبة استهل مهمته بلقاء فريق الحكومة في لجنة التنسيق بالرياض. Advertisements كما التقي بوزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير. وتملصت مليشيا الحوثي من كل اتفاقات السلام والتي كان آخرها اتفاق ستوكهولم حول الوضع في مدينة الحديدة غربي اليمن. وتواصل المليشيا خرقها للهدنة الأممية بالمحافظة باستهداف يومي لمواقع قوات المقاومة المشتركة جنوب المحافظة.

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