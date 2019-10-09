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عدن - ياسمين التهامي - الامارات تتتهم عمان بتشكيل قوة اعلامية وعسكرية لمواجهة التحالف

اتهمت صحيفة العرب اللندنية ، الممولة سلطنة عمان بدعم وانشاء تشكيلات مسلحة في اليمن والعمل على إرباك التحالف العربي.

وقالت الصحيفة في تقرير نشر على صفحتها الأولى، الأربعاء، إن انكشاف الدور العماني في اليمن دفع العمانيين للهروب الى الأمام "والتخلي صراحة عن سياسة النأي بالنفس التي كانوا يزعمونها"، وعملوا بشكل فج على تحريك أوراقهم في اليمن لإرباك التحالف العربي.

ووفقا للصحيفة "ارتفعت وتيرة دور مسقط التي كانت تحاول تصوير نفسها كطرف وسيط مع وصول قوات سعودية تابعة للتحالف العربي إلى محافظة المهرة على الحدود مع عمان ومباشرتها عملها لضبط الشحنات المهربة التي من بينها قطع غيار للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استخدمها الحوثيون في استهداف الأراضي السعودية.

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وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي حمل عنوان "خلية مسقط منصّة رئيسية لإرباك التحالف العربي في اليمن" ان مسقط يجمعها تحالف ثلاثي مع إيران وقطر، وتقوم (مسقط) بتنفيذ سياسة التحالف الثلاثي في اليمن باستخدام شخصيات قبلية واجتماعية ومنحهم الجنسية العمانية إضافة الى سياسيين وإعلاميين وضباطا يمنيين.

وأشارت الصحيفة الى أن “خلية مسقط” عملت على شيطنة جهود التحالف العربي في مكافحة الإرهاب في اليمن، واختلاق العديد من القصص الإخبارية التي تتمحور حول اتهام دولة الإمارات بافتتاح “سجون سرية” مزعومة في المناطق المحررة، وتعمد ذكر عبارة “المدعومة من الإمارات” عند الحديث عن قوات الحزام الأمني والنخب في حضرموت وشبوة، بالرغم من اقتصار الدور الإماراتي على تدريب وتأهيل تلك القوات.