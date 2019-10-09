شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الجنوب يلتقي سفيرة هذه الدولة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى ممثل الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الأستاذ عادل الشبحي، اليوم الأربعاء، سعادة السفيرة آرما ماري فان ديورون سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، الذي حضره مساعد السفيرة الهولندية، السيد جيهون، مناقشة أهم الملفات المتعلقة بالحرب في اليمن وأهم القضايا والصراع والحوار الدائر في مدينة جدة والجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحلال السلام.

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وأكدت السفيرة فان ديورون، التي تزور المملكة العربية السعودية ضمن جولة دبلوماسية، حرص بلادها على دعم الحوار والحل الشامل والجذري ليتمكن الإنسان جنوبا وشمالا من الحصول على حياة آمنة وتتمكن هولندا من تقديم المساعدات في معظم المجالات.