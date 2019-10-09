الاكثر مشاهدة - ورد للتو : هجوم حوثي عنيف على القوات المشتركة بالحديدة ومصادر تكشف النهاية المروعة ..تفاصيل ماحدث

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : هجوم حوثي عنيف على القوات المشتركة بالحديدة ومصادر تكشف النهاية المروعة ..تفاصيل ماحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مساء الثلاثاء مواجهات عنيفة، بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة في حسابه على “فيس بوك”، إن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم واسع شنته مجاميع من مسلحو مليشيات الحوثي على منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مساء الثلاثاء.

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ونقل المركز عن مصادر عسكرية القول “إن عناصر المليشيا الحوثية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة في الفازة من عدة إتجاهات”.

وأضافت المصادر أن الحوثيين استخدموا في الهجوم مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر أن القوات المشتركة خاضت إشتباكات عنيفة مع مسلحي المليشيات الحوثية، وتمكنت من كسر الهجوم والتصدي له.