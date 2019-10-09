الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : العدو اللدود للإمارات يطير إلى شبوة ووصول قوات ضخمة لإسناد الشرعية إلى العاصمة .. وتحركات سعودية حاسمة تنهي التمرد

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عدن - ياسمين التهامي - ​أفادت مصادر محلية بوصول قوات عسكرية سعودية إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لدعم القوات الحكومية بالمحافظة. وبحسب المصادر فإن وصول القوات يسبق وصول وفد حكومي رفيع المستوى للمحافظة، وذلك للاستقرار فيها ومن بينهم وزير الداخلية احمد الميسري. Advertisements ​ ​​ المصادر أوضحت لموقع ” بوابتي” أن القوات السعودية تضم أكثر من 50 عربة ويأتي وصولها تزامنا مع اقتراب موعد عودة الحكومة للمحافظة.

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