الاكثر مشاهدة - عــاجل : شخصية مقربة من الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يخرج عن صمته ويوجه أقوى رسالة محرجة للإمارات ..شاهد ماورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : شخصية مقربة من الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ يخرج عن صمته ويوجه أقوى رسالة محرجة للإمارات ..شاهد ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم محمد المسوري، محامي الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، دولة الامارات العربية بدعم الحوثيين وطعن الجيش اليمني في الظهر الأمر الذي أدى إلى تأخير حسم معركة التحرير في اليمن. Advertisements ​ ​​ وقال المسوري في رد على تغريدة لفهد الشليمي الذي يتبنى رؤى دولة الامارات وادواتها في اليمن: “خلينا في حالنا وأتركونا وسوف نحرر اليمن من الحوثي ونحرر حتى الثلاث الجزر الإماراتية”، متابعاً ” لكن أصحابك والداعمين لك هم من يدعمون الحوثي ويطعنون المقاتلين المواجهين للحوثي من الظهر”. وأختتم المسوري بالقول” المهم أوقفوا دعمكم للحوثي.

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