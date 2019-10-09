الاكثر مشاهدة - تحذير هام للغاية : جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها ويجب عليك ازالته فوراً من هاتفك ..لن تصدق ماهو

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام للغاية : جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها ويجب عليك ازالته فوراً من هاتفك ..لن تصدق ماهو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد بأن "متجر جوجل" مليء بالعديد من البرامج التي تتجسس عليك دون علمك، لكن جوجل لم تقف صامتة أمام هذا الأمر، وبدأت على الفور بالتخلص من جميع التطبيقات التي تعرفت عليها.

Advertisements

​

​​

ومؤخرا، اكتشفت شركة "جوجل" أن تطبيق "كام سكانر" CamScanner يقوم دون علم المستخدمين، بنشر البرامج الضارة على هواتفهم، والتي قد تؤدي إلى تلف أجهزتهم مع مرور الوقت، ومرة أخرى، قررت عملاق البحث ألا تقف صامتة أمام هذا الأمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جالف نيوز" الإماراتية، حذفت "جوجل" تطبيق "كام سكانر" CamScanner، الذي تم تنزيله أكثر من 100 مليون مرة في جميع أنحاء العالم، من متجر التطبيقات التابع لها "جوجل بلاي ستور"، وذلك لما يحدثه من ضرر بالأجهزة عن طريق تثبيت برامج ضارة بها.

ووفقا للصحيفة الإماراتية، إذا كنت قد قمت بتثبيت النسخة المجانية من التطبيق على هاتفك فقم بحذفه على الفور.