الاكثر مشاهدة - شاهد : معركة شرسة وغير مسبوقة بين الأميرة هيا وحاكم دبي في المحكمة .. والأخير يرسل البديل للدفاع عنه (تفاصيل ما حدث)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : معركة شرسة وغير مسبوقة بين الأميرة هيا وحاكم دبي في المحكمة .. والأخير يرسل البديل للدفاع عنه (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مثلت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا بالعاصمة البريطانية لندن، في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الأميرة هيا حضرت الجلسة الأولية، في حين غاب عنها الشيخ محمد، ومثل مصالحه بالنيابة عنه أحد أكبر المحامين في بريطانيا، ديفيد بانيك.

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وأبلغ القاضي الصحفيين، حسب الوكالة، أن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت الثلاثاء، لكن لا يسمح لهم بالكشف عن تفاصيل المرافعات القانونية.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي وزوجته، ابنة العاهل الأردني الراحل الملك حسين والأخت غير الشقيقة لعاهل المملكة الحالي الملك عبد الله الثاني، يوم 11 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

وخلال جلسة عقدت في أواخر يوليو الماضي، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها الإمارات قبل شهر من ذلك، طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما دعت لإصدار أمر “بعدم التعرض” يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين جليلة (11 عاماً) وزايد (7 أعوام)، ولا تخص طلاقاً أو أموراً مالية.

وتزوج الشيخ محمد، البالغ 70 عاماً من العمر، الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، الأميرة هيا، البالغة 45 عاماً التي سبق أن كانت عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية، عام 2004، بينما كان يعتقد أنها الزوجة السادسة له، وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ابناً من زوجات مختلفة.