شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق عملية عسكرية ضخمة ضد إيران .. ومسؤولون يتوعدون بمسح طهران من الخارطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطار استعداداتها العسكرية لعملية ضخمة محتملة ضد إيران.. تواصل القوات البحرية الملكية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط (جسر - 20) والمسنود (أمواج -4) المتزامنين الذي بدأ الأحد الماضي في مياه الخليج العربي.

قد يهمك ايضاً:

ورد الآن : السعودية تطلق عملية عسكرية ضخمة ضد إيران .. ومسؤولون يتوعدون بمسح طهران من الخارطة



إعلان الحرب على مسقط ..اشتعال عود الثقاب بين الإمارات وعمان ..وصحيفة دولية تكشف طبيعة المعركة الحاسمة



‘‘فيديو مؤثر‘‘ لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ..شاهد كيف يذرف الدموع ويبكي بحرقة عقب محاولة اقتحام ‘‘القصر’’



وأخيرا.. اتفاق جدة يُنهي الوجود الاماراتي بعدن ويمنح ”الانتقالي” هذه المناصب الكبيرة.. مقابل قيامه بهذا الأمر..!





وأخيرًا .. مصدر موثوق يفجر مفاجأة مزلزلة عن ”القاتل الفعلي” لـ اللواء الفغم حارس الملك سلمان ويكشف عن ”انقلاب خطير” في الأسرة الحاكمة



رسائل بخط صدام حسين من داخل السجن .. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور”



ورد الآن .. انقلاب متكامل الأركان في أبوظبي وهذا مصير محمد بن زايد وأبنائه وإخوته..”تفاصيل صادمة” تقلب الأمور راسًا على عقب



شاهد شيرين عبدالوهاب تقتل رجل مسن في السعودية ضربا بالفأس لهذا السبب.. ”فيديو صادم”



بعد ساعات من وفاة الفنان طلعت زكريا .. إسعاف تامر حسني إلى المستشفى ودخوله في أزمة حادة وهذا ما حدث له.. (شاهد) كيف أصبح؟



شاهد ”حورية الأرض” .. ملكة جمال السعودية لعام 2019م تبهر العالم .. ”صور”



صادم : خطوة مفاجئة من السلطات السعودية بشأن الرجال والنساء غير المتزوجين في المملكة .. ”سترك يارب”



اتفاق جدة : توافق على اختيار هذه الشخصية رئيسا جديداً للحكومة الشرعية.. وتعيين معين عبدالملك رئيساً للجنة الاقتصادية (أسماء)



عاجل : فيصل القاسم يفجر مفاجأة مزلزلة عن صدام حسين على ”الاتجاه المعاكس” قبل قليل .. ويتساءل: ماذا قدمت إيران لليمن؟



عاجل : تركيا تدق آخر مسمار في نعش الأسد وتطيح بهيمنة أمريكا وروسيا على الشرق الأوسط .. وأردوغان يثير جنون ترامب وبن زايد والاحتفالات تعم المدن التركية



Advertisements

قرار جديد وجريء من محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين بشأن سكن النساء السعوديات في فنادق المملكة!

في تطور مفاجئ: الامارات تعلن الانسحاب عسكريا من ثلاث محافظات يمنية جديدة.. وهذه الدولة التي ستحل مكانها (أسماء المحافظات)



ورد للتو : الرئيس هادي يطيح بضغوط السعودية والإمارات ويرفض تغيير هؤلاء الوزراء.. ويقول لن يكافئهم على مواقفهم بالعزل



عاجل : بشرى سارة لليمنيين من قلب ”الرياض“ وسياسي يمني مخضرم يعلن عن ”مرحلة جديدة“ ويكشف ملامحها



هذا ما قاله ”أردوغان” لـ”ترامب” في اتصالهما الهاتفي بعد تهديد الأخير بتدمير الاقتصاد التركي..!

هاني بن بريك يخرج بتصريح جديد بشأن حوار جده ويعلن موقفا مفاجئا من مغادرة الامارات لعدن واستلام السعودية ملف العاصمة المؤقتة



مصادر: توجه إقليمي ودولي لتقسيم اليمن جغرافياً إلى ثلاثة أقاليم بدلا من الستة (أسماء الاقاليم الجديدة ومحافظاتها مع الخارطة)



عاجل : وفاة الفنان المصري الشهير بطريقة مفاجئة بعد لحظات فرح وزفاف .. شاهد من يكون؟ (الاسم + الصورة)



وأخيرًا .. الشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب ومنح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري خطير



مفاجأة جديدة من الكويت بشأن مقتل حارس ”الملك سلمان” اللواء الفغم وضباط من الحرس الملكي .. ”امرأة ارتكبت المجزرة” (الفيديو)



حادث ضد الأمير المعزول محمد بن نايف.. وشخصية مقربة من السلطان قابوس تكشف معلومات خطيرة وتؤكد بالأدلة تورط محمد بن زايد



في مكان لا يخطر على البال .. شاهد أين تم العثور على أموال القذافي ؟ .. ”مجنون بالفعل”



وتهدف المناورات التي تشارك فيها القوات الجوية والدفاع الجوي السعودي وكذا سلاح البحرية الملكي البحريني، إلى التصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

ونفذت القوات المشاركة عددًا من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية تركزت على السيطرة على نقاط التفتيش واقتحام المناطق المبنية والقتال فيها وحماية القوافل وطرق فرض الطوق الأمني.

كما نفذت تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على التدريب على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف ساحلية وتطهير منصة نفط بحري من مجموعة معادية.



وقامت وحدات من القوات المشاركة بتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية والبحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء.

وكان مسؤولون سعوديون أكدوا قدرة بلادهم على مسح طهران من الخارطة، في حال اندلعت الحرب العسكرية ولم يتبق إلا الخيار العسكري لوقف الاعتداءات الإيرانية.