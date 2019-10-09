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صنعاء - ياسمين الخيامي - العبارة الشهيرة التي تسببت في الاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح وادت الى مقتله ودور المكالف ( النساء ) في الايقاع به وقتله دون رحمة



عبارة " الوطن يتسع للجميع " ومعناها الفساد يسع لنا كلنا " هي التي اطاحت بصالح من منصبه وانتهت بمقتله حسبما قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع .

وشن الباحث والمحلل السياسي اليمني المعروف عبدالناصر المودع، هجوماً، لاذعاً، على ثورة فبراير الشبابية التي أنهت حقبة حكم الرئيس الراحل صالح في العام 2011م، التي انضم إليها عدد كبير من قيادات ورموز نظام الرئيس صالح، الذين وصفهم المودع في تغريدة نشرهاعلى حسابه في موقع التدوينات المصغر "تويتر" بالفاسدين. وقال المودع في تغريدته: كان منهج صالح في الحكم يقوم على إشراك الناس المؤثرين في الفساد، كلا حسب حجمه وأهميته وقربه، وكان يردد دائما عبارة الوطن يتسع للجميع، وكان يقصد بها "الفساد يكفينا كلنا" ولما طلع الجيل الجديد قالو هذه أموال الوالد ليش نديها لغيرنا؛ في 2011 أنشق الفاسدون تحت أسم ثورة الشباب والمكالف. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Advertisements جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: --------------------------------------------------------------------------------------------------

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