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صنعاء - ياسمين الخيامي - مواطنة كويتية تباغت الملك سلمان وولي عهده وكل السعوديين وتنشر فيديو بالمذبحة التي وقعت في اعقاب اغتيال عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان ( فيديو )



فاجأت امرأة كويتية السعوديين بشأن اللواء الراحل في الحرس الملكي السعودي، عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قُتل على يد صديقه.

ونشرت المرأة الكويتية مقطع فيديو على حسابها في "سناب شات"، توثق فيه ما فعلته بشأن اللواء عبدالغزيز الفغم، حارس "الملك سلمان"، في إحدى محافظات صعيد جمهورية مصر العربية.

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وأظهر الفيديو المرأة الكويتية التي تدعى "أم مبارك"، وهي تذبح عجلين في بني سويف بمصر، لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، على روح اللواء عبدالعزيز الفغم.

وأوضحت الكويتية "أم مبارك"، أن ذبحها العجلين من أجل إسعاد والدة عبدالعزيز الفغم، حارس "الملك سلمان"، مؤكدةً على أن الشعب السعودي والكويتي واحد.

واستيقظ السعوديون، الأحد 29 سبتمبر/ أيلول 2019، على أخبار مقتل الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، اللواء عبدالعزيز الفغم، بسبب خلافات مع أحد أصدقائه.

وأصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة؛ بيانًا حينها أكدت فيه مقتل عبدالعزيز الفغم، وأنها قتلت الجاني أثناء الاشتباك معه، فيما أُصيب خمسة عناصر من أفراد الشرطة السعودية.