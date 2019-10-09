شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل السجن ...رسائل بخط صدام حسين تخرج للعلن للمرة الاولى ...وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من داخل السجن ...رسائل بخط صدام حسين تخرج للعلن للمرة الاولى ...وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” 2019/10/09 الساعة 04:43 مساءً

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من داخل السجن ...رسائل بخط صدام حسين تخرج للعلن للمرة الاولى ...وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأن محتواها .. شاهد ”ثلاث صور” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.