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عدن - ياسمين التهامي - عاجل جهينة يمن-خاص بعد الإتفاق مع لجنة التهدئة القادمة من محافظة تعز صباح هذا اليوم التي وصلت الى ساحة الاعتصام في حاضرة الحجرية أمام المجمع الحكومي في التربة بتعز ،وقد رفع الاعتصام مؤقتا على أن يتم منح مهله للجنة لتنفيد مطالب المعتصمين وتسليم بقية المتهمين في قضايا القتل والإرهاب التي حدثت يوم الخميس 3/10/2019 بإجراء تحقيق عادل وشفاف ورفع اللواء الرابع مشاة جبلي من قرية العفا بالاصابح وإنهاء المظاهر المسلحة للحشد الشعبي من الشوارع العامة والأسواق والنقاط الأمنية المستحدثة ،ومن المتوقع الاتفاق بين لجنة التهدئة واللجنة الاشرافية لاعتصام الحجرية خلال الساعات القليلة القادمة.

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