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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : امير منطقة الرياض يفاجى الجميع ويتخذ قرار تاريخي بخصوص اللواء عبدالعزيز الفغم ...وهكذا كان رد الملك سلمان "نص القرار"
2019/10/09 الساعة 01:24 مساءً
وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقالت أمانة الرياض إن ذلك جاء بناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز،- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.
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