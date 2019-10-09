شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم 2019/10/09 الساعة 12:15 مساءً آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019م. . Advertisements أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 594: 598

الريال السعودي : 156: 157.5

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 595: 599

الريال السعودي : 157 : 158

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