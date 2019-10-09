الجوف.. قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365 ـ صنعاء
قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع قوات الجيش في محافظة الجوفي شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن مليشيا الحوثي شنت هجوما كبيرا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة السلان التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.
وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات واستخدم فيها الطرفان، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وأشارت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف بين القوات الحكومية والمليشيا أعقب المواجهات.
ويوم أمس تمكنت قوات الجيش من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في أجواء المحافظة التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة بين الطرفين.
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