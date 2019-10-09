قوات الجيش تسقط "مسيَّرة" حوثية في محافظة الجوف

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
مسيرة
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الخليج 365 ـ الجوف
تمكنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، من إسقاط طائرة مُسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، قبل استهدافها موقعاً عسكرياً.
وذكر مصدر عسكري في الجيش، أن قوات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في محافظة الجوف، قبل استهدافها موقعاً عسكرياً لجنود الجيش.
وقبل يومين أسقط الجيش الوطني، طائرة مسيرة إيرانية الصنع شمال محافظة حجة، كشف أنها كانت في مهمة استطلاعية.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية، تستخدم طائراتها المسيرة في مهام استطلاعية لنقل بيانات عن الجيش اليمني وقوات التحالف، وأخرى قتالية لاستهداف مواقع عسكرية ومدنية داخل وخارج اليمن.
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