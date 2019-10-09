قوات الجيش تحرز تقدما جديدا في الظاهر جنوب غربي صعدة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الجيش

كتب متابعات_الخليج 365

حققت قوات الجيش الوطني، تقدما ميدانيا جديدا، في جبهة مديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد عبدالله العجابي قوله إن "قوات الجيش حررت جبال بني سعد وعدد من التباب المحيطة بها عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة التي لاذت بالفرار".

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وأكد أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد الحوثيين في ” ليٌة ” الممتد من الظاهر وحتى عمق حيدان.

وأشار العميد العجابي إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت قوات الجيش في الهجوم وقصفت مواقع وتعزيزات الحوثيين.

وأشار القائد العسكري إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لهم.