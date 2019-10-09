النقيب: معركة الفاخر ذات أبعاد عميقة تعطي دلالاتها لحوار جدة

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اعتبر الدكتور النقيب معركة "الفاخر" في جبهة الضالع جنوبي البلاد بأنها معركة ذات أبعاد عميقه تعطي دلالتها للحوار جده.



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‏وأكد عبد الرب النقيب، عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن معركة الفاخر ليست عبثية.. لافتا إلى أن القوات الجنوبية أُجبرت على خوض هذه المعركة دفاعا عن مدينة الضالع وما بعدها.

وأضاف أن معركة الفاخر أتت لتبعث برسالة عميقة المضمون إلى حوارات جدة فحواها إن هزيمة المشروع الإيراني ممكنة إذا ما توفرت المصداقية والعزيمة وغابت نوازع التجارة والاستثمار في الحرب.

وتمكنت المقاومة من تحرير منطقة الفاخر الواقعة قرب محافظة إب والتابعة عسكريا لجبهة الضالع من مليشيا الحوثي بعد معارك عنيفة.