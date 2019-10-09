انطلاق بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة في محافظة مأرب

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الشطرنج
كتب
متابعات_الخليج 365
دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري اليوم ومعه مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان بطولتي شطرنج وتنس طاولة التي يشارك فيه 104 لاعبين يمثلون 39 فريق.
ووفق وكالة "سبـأ" فإن وخلال التدشين اشار الباكري الى اهمية الانشطة والفعاليات الرياضية التي تنمي مهارات الشباب وتكتشف المواهب والمبدعين الذين يجب الاهتمام بهم ليصبحوا محترفين في مختلف الالعاب ويمثلوا اليمن في المحافل الدولية وينقلون صورة رائعة عن الوطن الحبيب.
وكرم وكيل المحافظة الحكم الدولي مختار سنان الذي يعد اول حكم دولي من أبناء مأرب في مجال كرة القدم بعد مشاركته في الدورة التحكيمية لنخبة حكام الجمهورية اليمنية التي اقيمت بالعاصمة السعودية.
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