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مقالات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي بين صعدة وحجة

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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الأربعاء 9 أكتوبر 2019

مقاتلات التحالف

مقاتلات التحالف

مقالات التحالف تدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي بين صعدة وحجة

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الخليج 365 ـ صنعاء

قصف طيران التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس قافلة لعناصر حوثية قبل وصولها إلى كتاف التابعة لمحافظة صعدة، شمال اليمن.

 

وأكد مصدر عسكري ميداني أنه تم رصد واستهداف قافلة عسكرية مكونة من "عناصر حوثية، عربات نقل، أسلحة، وإمدادات" تابعة الحوثيين.

 

ولفت إلى أنه "تم رصد القافلة وهي متوجهة من حرض التابعة لمحافظة حجة، وتم استهدافها قبل وصولها إلى وجهتها المحددة، كتاف التابعة لمحافظة صعدة.

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وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق، قيام مسلحين حوثيين بالانسحاب من جبهة القتال على الحدود مع .

 

وأكدت المصادر أن المسلحين انسحبوا احتجاجاً على استمرار سجن زملاء لهم في صنعاء، بتهمة بيع السلاح التابع للجبهة.

 

وتشهد جبهات القتال التابعة للحوثيين انشقاقات متوالية وعمليات نهب للسلاح في ظل صراع الأجنحة داخل المليشيا.

 

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