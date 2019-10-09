مليشيا الحوثي تطالب أبناء ذمار بتجنيد 1000 شخص خلال أسبوعين

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر مطلعة إن قيادات بارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية، عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعاً تنظيمياً لمناقشة إلزام عقال الحارات ومديري المدارس على سرعة التجنيد في فترة لا تتجاوز أسبوعين.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن المصادر قولها إن مليشيا الحوثي عقدت اجتماعاً في إدارة أمن مديرية ذمار وخرجت منه بإلزام عقال الحارات ومديري المدارس ومشايخ العزل في القرى والأرياف بسرعة تجنيد 1000 مقاتل.

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وتابعت المصادر، أن المليشيات ألزمت كل عاقل قرية أو حارة بتجنيد 5 من شبابها كأقل نسبة من كل حي أو قرية في مدة لا تتجاوز الأسبوعين على أن يتم البدء فيها من أمس الثلاثاء.

ووفق المصادر، ألزمت المليشيات أيضاً مدراء المدارس بتجنيد 2 طلاب كأقل عدد من كل مدرسة من مدارس محافظة ذمار.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية توعدت بالسجن ودفع غرامات مالية مهولة دعماً لما يسمى بـ "المجهود الحربي" لمن يعجز عن التجنيد خلال هذه الفترة.