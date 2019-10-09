ذمار.. مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 46 يستهدف ألفي حالة في معبر

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

نور العون

كتب الخليج 365 ـ ذمار

دشنت العون المباشر مكتب اليمن اليوم الثلاثاء مخيم نور العون الطبي المجاني الـ 46 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في مدينة معبر بمحافظة ذمار بالتعاون مع متابعي Q8Ping 2019 .



وذك ت القائم بأعمال مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة، أن مخيمات نور العون تستهدف كافة المناطق النائية والمحرومة من المراكز المتخصصة لطب وجراحة العيون من أجل تقديم خدمات رعاية العين لسكانها.

ولفتت إلى تدهور القطاع الصحي وانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية مع استمرار الوضع الذي تمر به اليمن وتدفق النازحين ومايشكله من ضغط على المرافق الصحية.

وأوضحت بازرعة أن المخيم يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية اليمن في مكافحة العمى الذي يهدد أكثر من (75000) شخص سنوياً حيث لاتزال العون المباشر السباقة في إقامة المخيمات المجانية باليمن للحد من العمى ومعالجة أسبابه.

ولفتت إلى أن هذا المخيم الرابع الذي يقام في محافظة ذمار حيث سبق وأقامت العون المباشر ثلاثة مخيمات في كل من وصاب السافل، معبر، وعتمة وتم معالجة (6662) مريضاً وإجراء (593) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

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إلى ذلك أوضح منسق مخيمات نور العون الطبية المجانية بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي، أن المخيم السادس والأربعين يعتزم في فترته المقررة من 8 ـ 12 أكتوبر 2019، تشخيص (2000) حالة من مرضى العيون، و إجراء (200) عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات.

وأفاد أن أعمال المخيم الذي تموله وتشرف عليه العون المباشر مكتب اليمن بالتعاون مع متابعي Q8Ping 2019 ستنفذ في مستشفى الوحدة التعليمي بمدينة معبر، وسيجرى التشخيص والفحوصات في اليومين الأول والثاني ، ثم في الأيام التي تليها العمليات الجراحية ومتابعة الحالات.

ولفت الدهمشي إلى أن الفريق الطبي سيجري فحوصات مخبرية ومعاينات باطنية لـ (250) مريضاً وصرف علاجات لـ (200) من مرضى العيون وصرف علاجات ونظارات شمسية للحالات التي ستخصع للعمليات، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بإصابات وأمراض العيون والتي تستهدف (1500) شخص.

ودعت بازرعة المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المانحة إلى دعم القطاع الصحي في اليمن ليتمكن من تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان.

يشار إلى أن العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع .

ومكتب اليمن لدى العون المباشر عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة الأمن الغذائي وتحسين سُبل المعيشة ــ برنامج الأغذية العالمي، كتلة المياه والصرف الصحي ــ منظمة اليونيسف، كتلة التغذية ــ منظمة اليونيسف، كتلة الصحة ــ منظمة الصحة العالمية، الكتلة اللوجستية (خدمة الطيران الإنساني )ــ برنامج الأغذية العالمي.